ABD'li Kongre Üyesi Luna, "Epstein'in istihbarat faaliyeti yürüttüğünün" ortaya çıktığını belirtti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in "istihbarat faaliyeti yürüttüğünü" söyledi.

Luna, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından Epstein'le olan bağları hakkında sorgulanması sırasında basına bilgilendirmede bulundu.

"Son 24 saatteki sorgulamalarda bile Jeffrey Epstein'in bir istihbarat toplama operasyonu yürüttüğü çok açık bir şekilde ortaya çıktı." diyen Luna, milyarder iş adamının suç faaliyetlerinin insan kaçakçılığıyla ilgili kişilerle de bağlantılı "bir tuzak operasyonu" olduğuna inancını paylaştı.

Söz konusu soruşturmanın tamamında biraz "partizanca karalama girişimleri" olduğunu düşündüğünü dile getiren kadın Kongre üyesi, Epstein'in bir istihbarat toplama operasyonunun "tüm belirgin işaretlerini taşıdığını" ifade etti.

Luna, Epstein dosyasıyla ilgili, "Bence, özellikle başkanlar gibi iktidardaki ve nüfuz sahibi kişileri hedef aldığı için yabancı hükümetlerin bu konuyu kullanarak bazılarımızı birbirimize düşürmeye çalıştığı bir durum söz konusu. Bu yüzden, mağdurlara adalet getirmenin yanı sıra bu konuya da daha çok odaklanıyoruz" dedi.

Epstein​​​​​​​'in özellikle ekonomi politikası gibi konularda birçok politikacıyı ve etkili kişiyi hedef aldığına inandığını söyleyen Luna, eski Başkan Clinton ve eşi Hillary Clinton dahil daha bir dizi kişinin de istihbarat toplama operasyonu kapsamında hedef alınmış olabileceğini kaydetti.

Luna ayrıca Clinton çiftinin bu konudaki ifade kayıtlarını en kısa sürede yayınlamaya çalışacaklarını bildirdi.

EPSTEİN DOSYALARINDA ADI GEÇİYOR

New York'taki Chappaqua Gösteri Sanatları Merkezi'nde sorgusu gün boyu sürmesi beklenen eski ABD Başkanı Clinton'ın adının, Adalet Bakanlığının geçen yılın sonlarında Epstein'le ilgili yayımladığı dosyalarda geçtiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu dosyalarda Clinton'ın, Epstein'in özel uçağıyla en az 16 kez seyahat ettiği bilgisine ulaşılmış ve bir jakuzide kadınlarla birlikte fotoğraflarının yer aldığı görülmüştü.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski başkanın 2000'li yılların başlarında, Epstein'ın herhangi bir cinsel suçtan yargılanmasından önce, Clinton Vakfı gezileri için Epstein'ın uçağıyla seyahat ettiğini söylemişti.