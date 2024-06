ABD'li metal grubu Megadeth, İstanbul'da konser verdi

ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Konsere en son albümlerinden "The Sick, the Dying… and the Dead!" adlı parçalarıyla giriş yapan grup, "Devil's Island", "Hangar 18", "She Wolf", "Tornado of Souls" ve "Peace Sells" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.

Seyircilere hitap eden grubun kurucusu, ritim gitaristi ve solisti Dave Mustaine, uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün bizden önce alt grup çıkmayacağını öğrendik. Bu yüzden sizin için ekstra parçalar çalacağız." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren Megadeth konseri, "Holy Wars... The Punishment Due" şarkısıyla son buldu.