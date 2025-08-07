ABD'li milyarder CEO, avlamaya çalıştığı bizon tarafından öldürüldü

ABD Teksas'ta büyük çiftlikler satan bir şirketin CEO'su olan 52 yaşındaki milyoner Asher Watkins, Güney Afrika'da 10 bin dolar ödeyerek katıldığı avda; peşine düştüğü 3 tonluk bir 'Kara Ölüm' olarak bilinen bizon tarafından pusuya düşürülüp boynuz darbeleriyle öldürüldü.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Teksas'ta lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'u yöneten 52 yaşındaki milyoner Asher Atkins, geçen pazar günü Güney Afrika'da 10 bin dolar (406 bin TL) ödeyerek lüks bir safari firmasının düzenlediği 'yasal av'a katıldı.

Atkins, avın ilk günü ilk gün bir su antilopunu başarıyla vurdu. İkinci gün ise yanında profesyonel bir avcı ve iz sürücüyle birlikte 3 tonluk bir Afrika Mandası'nın peşine düştü.

SIK ÇALILIKLARDA PUSUYA DÜŞTÜ

Teksas'ta büyüyen ve dağ aslanından çöl geyiğine kadar yüzlerce hayvan avlayan Watkins, peşinde olduğu 'Kara Ölüm' olarak bilinen dev Afrika mandası tarafından, girdiği sık çalılıklarda pusuya düşürüldü.

Saatte 50 kilometre hızla saldıran 'Kara Ölüm'e karşı silahını ateşlemeye bile fırsat bulamayan milyoner avcı, dev mandanın boynuzları tarafından delik deşik edilerek öldürüldü.

ASLANLARDAN FAZLA AVCI ÖLDÜREN TEK HAYVAN

'Kara Ölüm' olarak adlandırılan Afrika mandası, her yıl yaklaşık 200 kişinin ölümüne neden oluyor ve aslan, fil, gergedan veya timsahlardan daha fazla avcının ölümüne yol açıyor. CV Safaris web sitesinde de Afrika mandası hakkında "Gezegende Afrika mandasından daha korkutucu bir üne sahip hiçbir tür yoktur. Her yıl avcıların birçok kez ölümüne ve yaralanmasına neden olurlar. Kurnaz ve kavgacı olan bu hayvanlar, yaralı olduklarında veya tehlike yaklaştığında çalılıklara sığınırlar. Bizonların kışkırtılmadan saldırdıkları bilinir, bu yüzden en kötüsüne hazırlıklı olun " uyarısında bulunuluyor.

BİNLERCE GÜVERCİN AVLADIĞINI ÖVÜNEREK YAZMIŞTI

Yakınları, tutkulu bir doğa korumacısı olduğunu savundukları Watkins'in avlanmanın yaban hayatını korumada hayati bir rol oynadığına inandığını belirttiler. Sosyal medya hesabında dağ aslanı, çok sayıda geyik, su kuşu gibi ganimetlerin yer aldığı paylaşımlar yapan avcı, Arjantin'de üç gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte binlerce güvercin avladığını da övünerek yazmıştı.

"SEBEPSİZ YERE SALDIRDI"

CV Safaris adına konuşan avcı Hans Vermaak, "ABD'li müşterimiz ve dostumuz Asher Watkins'in trajik ölümünü derin bir üzüntüyle öğreniyoruz. Asher, bir bufalo tarafından ani ve sebepsiz yere yapılan bir saldırıda öldü" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA AV TÜFEĞİ KOLEKSİYONU VARDI

Atkins, Teksas'ta lüks çiftlikler satan Watkins Ranch Group'u yönetiyordu. Dallas Safari Kulübü'nün üyesi olan milyoner avcının arkadaşları, onun aynı zamanda dünya çapında bir av tüfeği koleksiyonuna sahip olduğunu da söyleyerek, ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Yakın arkadaşı Shannon Wherry internette şöyle yazdı: "Afrika safarisinde Asher, Afrika'nın efsanevi bizonlarından biriyle yüz yüze geldi. Korkusuz bir yaşam anında, meydan okumayla yüzleşti ve bu dünyadan cesur, inançlı ve maceraperest bir adam olarak ayrıldı."