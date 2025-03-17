ABD'li moda devi ikinci kez iflas başvurusu yaptı

ABD'li hızlı moda perakendecisi Forever 21’in ABD’deki operasyonlarını yöneten şirket, alışveriş merkezlerindeki azalan müşteri trafiği ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle, altı yıl içinde ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yaptı.

CNBC-e'de yer alan habere göre, şirket ABD genelindeki yaklaşık 350 mağazası için bir alıcı bulamayınca iflasın büyük olasılıkla tasfiye ile sonuçlanacağı belirtildi. Ancak Forever 21’in marka hakkı ve fikri mülkiyetleri, hala Authentic Brands Group bünyesinde bulunuyor ve farklı bir formatta varlığını sürdürebilir.

2019'DA DA İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞTI

E-ticaretin yükselişi ve ABD’de büyük alışveriş merkezlerinin popülerliğini yitirmesi, Forever 21 için uzun süredir büyük bir engel oluşturuyor.

Marka, 2019’da yine Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu yapmış ve Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi olan Sparc tarafından satın alınarak iflastan çıkarılmıştı.

MAĞAZALAR AÇIK KALACAK MI?

Şirket, iflas süreci kapsamında mağazalarında tasfiye satışlarına başlayacağını ve mahkeme gözetiminde varlıklarının tamamını ya da bir kısmını satmak için pazarlama süreci yürüteceğini duyurdu.

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre, şirketin tahmini varlıkları 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında değişirken, borçları 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında bulunuyor. Başvuruda, şirketin 10.001 ila 25.000 arasında alacaklısı olduğu da belirtildi.

Tamamen kapanacak mı?

Eğer başarılı bir satış gerçekleşirse, Forever 21 tamamen kapanmaktan vazgeçebilir ve faaliyetlerini sürdürebileceği bir yeniden yapılanma sürecine girebilir.

Şirket, ABD'deki mağaza ve internet sitesinin açık kalacağını ve müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini duyururken, uluslararası mağazalarının bu süreçten etkilenmeyeceğini belirtti.

Forever 21, 8 Ocak’ta Sparc Group ve 2020’den beri Simon Property Group tarafından yönetilen JC Penney’nin birleşmesiyle kurulan Catalyst Brands bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Catalyst Brands, kuruluşu sırasında Forever 21 için "stratejik seçenekleri değerlendirdiğini" açıklamıştı.

Marka hakkı ve fikri mülkiyeti hâlâ Authentic Brands Group bünyesinde bulunuyor. Authentic Brands CEO’su Jamie Salter, geçtiğimiz yıl Forever 21’i satın almanın "hayatındaki en büyük hata" olduğunu söylemişti.

1984 yılında Güney Koreli göçmenler tarafından Los Angeles'ta kurulan Forever 21, bir dönem genç tüketiciler arasında uygun fiyatlı ve trend kıyafetleriyle büyük popülerlik kazanmıştı. 2016 yılında dünya çapında 800 mağazaya ulaşan marka, bunların 500’ünü ABD’de işletiyordu.