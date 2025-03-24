ABD'li oyuncu John Cusack’tan 'İmamoğlu protestoları' paylaşımı

Saray’ın hukuksuzlukları dünyanın da bir numaralı gündemi haline gelirken birçok ülkede Türkiye’deki protestolarla dayanışma eylemleri sürüyor.

ABD’li ünlü oyuncu John Cusack da, dün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonlara karşı başlayan kitlesel protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.

Cusack’ın paylaşımı, uluslararası kamuoyunun Türkiye’deki demokratik hak gasplarının dünya tarafından izlendiğini bir kez daha hatırlattı.

BBC’nin haberinde, İmamoğlu’na destek için düzenlenen protestoların üçüncü gününde Türkiye genelinde en az 343 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen eylemlerde polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınanlar arasında öğrenciler, sendika üyeleri ve siyasetçiler de bulunuyor.

Haberde, CHP lideri Özgür Özel’in “Barikatları polisleri incitmeden aşın, sokaklara çıkın” sözlerine ve halkın direniş çağrısına geniş yer verildi.

John Cusack daha önce de Hindistan, ABD ve Filistin’deki hak ihlallerine karşı ses yükseltmiş, aktivist kimliğiyle öne çıkmıştı.