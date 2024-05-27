ABD'li oyuncu Johnny Wactor vurularak öldürüldü

ABD'li oyuncu Johnny Wactor Los Angeles'ta şehir merkezinde vurularak öldürüldü. Annesi tarafından yapılan açıklamaya göre 37 yaşındaki oyuncu, arabasını soymaya çalışan kişiler tarafından vuruldu.

"General Hospital" ve "Siberia" dizilerindeki rolleriyle tanınan 37 yaşındaki oyuncu Johnny Wactor, Los Angeles'ta hırsızları durdurmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetti.

ABD'nin sevilen pembe dizisi 'General Hospital'da Brando Corbin karakterini oynayan Wactor'ün annesi, oyuncunun cumartesi günü iş çıkışında vurulduğunu ifade etti.

Annesinin aktardığın göre Wactor, Los Angeles'ın merkezindeki barda işten çıktıktan sonra iş arkadaşıyla yürümeye başladı ancak arabasının başında insanlar olduğunu gördü.

Scarlett Wactor'un aktardığına göre oyuncu arabasının çekiliyor olduğunu sanarak kişilerle iletişime geçmeye çalıştı.

Şüpheli, Wactor'ün yaklaştığını görünce silah çekip ateş etti.

Wactor'ün menajeri David Shaul da Variety'ye yaptığı açıklamada, "Johnny Wactor gerçek bir insan harikasıydı" dedi.

Shaul, "Sadece yetenekli bir oyuncu olmanın ötesinde, herkes için gerçek bir ahlaki örnek olan bir insandı. Çalışkanlık, azim ve asla pes etmeme tutumunu temsil ediyordu."