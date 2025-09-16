ABD'li oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Redford'un halkla ilişkiler sorumlusu Cindi Berger, ABD basınına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Robert Redford, 16 Eylül 2025'te Utah dağlarındaki Sundance'teki evinde, çok sevdiği ve sevdikleriyle çevrili olduğu yerde hayata veda etti. Çok özlenecek" dedi.

ABD sinemasının önemli oyuncularından ve Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford'un ölüm nedeni açıklanmadı.

"Sonsuz Ölüm" filmiyle ün kazanan Redford, 89 yaşındaydı.

Oyuncu, son olarak "Avengers: Endgame" filminde Sekreter Alexander Pierce karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.