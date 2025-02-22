ABD'li rapçi Diddy'nin avukatı istifa etti

Hip-hop dünyasının önde gelen isimlerinden ABD'li rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında gelişmeler sürüyor.

Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık aşamasındayken avukatlarından Anthony Ricco, hazırlıklara devam edemeyeceğini açıklayarak davadan çekilme talebinde bulundu.

Diddy'nin avukatı Ricco açıklamasında, “Sean Combs'a mahkemenin beklediği yüksek düzeyde hukuki temsil sağlamış olmama rağmen, hiçbir koşul altında Combs'un avukatlığını etkin bir şekilde yapmaya devam edemem” dedi.

ABD'li rapçi cinsel istismar, zorla çalıştırma, kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alındı.