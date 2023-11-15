ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım yollayan kuruluşlara bağış yapacağını açıkladı

ABD'li şarkıcı Halsey, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını duyurdu.

Halsey, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, Gazze'de yaşananlara ilişkin uzun süredir yazılı olarak bir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin halkının özgürlüğüne verdiği desteği yineledi.