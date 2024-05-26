ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, Hollanda'da gözaltına alındı

ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle Hollanda'da gözaltına alındı.

ABD’li şarkıcı Nicki Minaj, Amsterdam Schiphol havaalanında gözaltına alındı.

Minaj, İngiltere'nin Manchester şehrinde vereceği konser öncesi yanında bulunan uyuşturucuyu ülke dışına çıkarmaya çalışması nedeniyle gözaltına alındı.

41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polisin tüm bagajlarını aramak istediğini söylerken "Şimdi esrar bulduklarını ve başka yetkililerin diğer hazır ruloları tartmak için buraya gelmesi gerektiğini söylediler." ifadelerini kullandı.



Hollanda polisi, Minaj'ın gözaltına alındığını doğruladı ve bu tür maddelerin ülke dışına çıkarılmasının yasak olduğunu ifade etti.

Minaj, perşembe günü Amsterdam'da sahneye çıkmıştı.