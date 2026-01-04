ABD'li Senatör Bernie Sanders: "ABD'nin Venezuela'yı yönetme hakkı yoktur"

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına tepki gösterdi.

Sanders, Başkan Donald Trump'ın ABD'yi yönetme görevinde başarısız olduğunu Venezuela'yı yönetmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.

Sanders, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonuna dair yazılı açıklama yaptı.

"Trump’ın Venezuela’ya saldırısı, Amerika Birleşik Devletleri’ni ve dünyayı daha güvensiz hale getirecektir" diyen Sanders, Trump yönetiminin Venezuela'daki petrol rezervlerini kontrol etmeye yönelik açıklamalarına da değinerek "Bu düpedüz emperyalizmdir" dedi.

Sanders, "Latin Amerika’daki ABD müdahalelerinin en karanlık dönemlerini hatırlatmaktadır ve bu müdahaleler korkunç bir miras bırakmıştır" ifadesini kullandı.

ABD'lilerin yüzde 60'ının geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Sanders'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkanın bu ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere odaklanmasının ve yurtdışındaki bu askeri maceracılığa son vermesinin zamanı gelmiştir. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’ni “yönetme” görevinde başarısız olmaktadır. Venezuela’yı “yönetmeye” çalışmamalıdır."

PUTİN'E BENZETTİ

Sanders'ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Donald Trump bir kez daha Anayasa’ya ve hukukun üstünlüğüne olan saygısızlığını göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın, Maduro gibi yozlaşmış ve zalim bir diktatöre karşı bile olsa, bu ülkeyi tek taraflı olarak savaşa sürükleme hakkı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’nin, Trump’ın bu sabah söylediği gibi, Venezuela’yı 'yönetme' hakkı da yoktur. Kongre, bu yasa dışı askeri operasyonu sona erdirmek ve anayasal sorumluluklarını yeniden tesis etmek için derhal bir Savaş Yetkileri Kararı kabul etmelidir.

Trump’ın Venezuela’ya saldırısı, Amerika Birleşik Devletleri’ni ve dünyayı daha güvensiz hale getirecektir. Uluslararası hukukun bu pervasız ihlali, başka ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek veya hükümetlerini değiştirmek isteyen herhangi bir devlete yeşil ışık yakmaktadır. Bu, Putin’in Ukrayna’ya yönelik acımasız saldırısını meşrulaştırmak için kullandığı korkunç güç mantığıdır.

"MÜDAHALELER KORKUNÇ BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR"

Trump ve yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin yarımkürenin işlerine egemen olma hakkı olduğunu iddia ederek Monroe Doktrini’ni yeniden canlandırmak istediklerini sık sık söylemiştir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela’nın petrolünü kontrol etmekten açıkça söz etmişlerdir. Bu düpedüz emperyalizmdir. Latin Amerika’daki ABD müdahalelerinin en karanlık dönemlerini hatırlatmaktadır ve bu müdahaleler korkunç bir miras bırakmıştır. Bu durum demokratik dünya tarafından kınanacaktır ve kınanmalıdır.

Trump, 'Önce Amerika' platformuyla başkanlık kampanyası yürüttü. Kendini 'barış adayı' olarak tanıttı. Amerikalıların yüzde 60’ı maaştan maaşa yaşarken, sağlık sistemimiz çökerken, insanlar barınmayı karşılayamazken ve yapay zekâ milyonlarca işi tehdit ederken, başkanın bu ülkenin karşı karşıya olduğu krizlere odaklanmasının ve yurtdışındaki bu askeri maceracılığa son vermesinin zamanı gelmiştir. Trump, Amerika Birleşik Devletleri’ni 'yönetme' görevinde başarısız olmaktadır. Venezuela’yı 'yönetmeye' çalışmamalıdır."