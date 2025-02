ABD'li Senatör'den Donald Trump'a: "Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli, milyarder turistler için değil"

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sanders, "Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli" dedi.

Sanders, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de 47 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 111 bin kişinin de yaralandığını hatırlatan Sanders, Trump'ın Gazze açıklamalarına değindi.

47,000+ Palestinians killed. 111,000 injured.



Trump’s response? Forcibly expel Palestinians to make Gaza “a real estate development for the future. A beautiful piece of land.”



No. Gaza must be rebuilt for the Palestinian people, not billionaire tourists.