ABD'li Senatör, göçmen polisinin bir kadını öldürmesinin "örtbas edilmeye çalışıldığını" öne sürdü

ABD'de, Minnesota Senatörü Tina Smith, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisinin bir kadını öldürmesi konusunun Başkan Donald Trump yönetimi tarafından "örtbas edilmeye çalışıldığını" iddia etti.

Demokrat Senatör Smith, ABC News'e verdiği röportajda, Trump yönetiminin, henüz olayla ilgili soruşturma yapılmadan, 37 yaşındaki bir kadının ICE polisi tarafından öldürülmesi olayını "örtbas etmeye çalıştığını" söyledi.

Smith, "Bence burada gördüğümüz şey, federal hükümetin, (İç Güvenlik Bakanı) Kristi Noem'in, Başkan Yardımcısı (JD) Vance'in ve Donald Trump'ın Twin Cities'te yaşananları örtbas etme girişimi. Ve bence buradaki ve ülke genelindeki insanlar buna inanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Noem’in, Amerikan vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’un vurulmasını “iç terörizm eylemi” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Smith, İç Güvenlik Bakanı'nın, Good'un, ICE polisi tarafından öldürülmesini "haklı bir gerekçe" olarak göstermeye çalışmasını eleştirdi.

Smith, federal yetkililerin soruşturmada eyalet kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmamasının endişelerini daha da artırdığını ifade etti.

Good'un vurulma anını gösteren video kayıtlarına değinen ABD Senatörü, "İnsanların, özellikle yayınlanan bu videoları gördükten sonra buna inanacağını sanmıyorum" diye ekledi.