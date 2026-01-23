ABD'li senatör Graham: Bizi IŞİD'den kurtaran Kürtleri korumalıyız

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önceki fikirlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Graham, ABD Senatosu'nda "güçlü ve artan iki partili bir ilgi" olduğunu belirterek "IŞİD hilafetini yok etmede yanımızda olan Kürtleri korumalıyız" dedi.

Senatonun "gerçek bir gücü" olduğunu vurgulayan Graham, "Bizi izlemeye devam edin" dedi.

There is strong and growing bipartisan interest in the U.S. Senate regarding the deteriorating situation in Syria. There is strong consensus that we must protect the Kurds who were there for us in destroying the ISIS caliphate, as well as many other groups.



The powers of the… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 23, 2026

ABD senatosunun önde gelen mensuplarından Graham, geçen hafta da Suriye'ye ilişkin paylaştığı mesajda "Suriye hükümeti ve Türkiye akıllıca seçim yapmalı” demiş ve "Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim" ifadelerini kullanmıştı.