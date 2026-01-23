Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'li senatör Graham: Bizi IŞİD'den kurtaran Kürtleri korumalıyız

ABD'li senatör Lindsey Graham, "IŞİD hilafetini yok etmede yanımızda olan Kürtleri korumalıyız" ifadelerini kullanırken senatonun "gerçek bir gücü" olduğunu belirterek "Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Güncel
  • 23.01.2026 09:58
  • Giriş: 23.01.2026 09:58
  • Güncelleme: 23.01.2026 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li senatör Graham: Bizi IŞİD'den kurtaran Kürtleri korumalıyız
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önceki fikirlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Graham, ABD Senatosu'nda "güçlü ve artan iki partili bir ilgi" olduğunu belirterek "IŞİD hilafetini yok etmede yanımızda olan Kürtleri korumalıyız" dedi.

Senatonun "gerçek bir gücü" olduğunu vurgulayan Graham, "Bizi izlemeye devam edin" dedi.

ABD senatosunun önde gelen mensuplarından Graham, geçen hafta da Suriye'ye ilişkin paylaştığı mesajda "Suriye hükümeti ve Türkiye akıllıca seçim yapmalı” demiş ve "Kürt müttefiklerimize yönelik küstahça bir saldırıyı ne tolere ederim ne de kabul ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Trump’a yakın senatörden Ankara ve Şam’a sert mesaj!
BirGün'e Abone Ol