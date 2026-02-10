ABD'li Senatör Graham'dan Hakan Fidan'a tepki: "Hayal dünyasında yaşıyorsunuz"

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı bir televizyon programında İran-ABD gerilimine ilişkin sözleri üzerine tepki gösterdi.

Graham, Fidan'ın “Bizim için önemli olan konuşmanın belli bir somut neticeye doğru giderken savaş tehdidinden de giderek uzaklaşmamız. Şu anda, en azından, ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor” sözlerini hedef aldı.

Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ın görüntüsünün ve konuşmasının yer aldığı bir videoyu alıntılayıp, İran dini lideri Ali Hamaney'i “dinci bir Nazi” olarak niteledi.

Graham paylaşımında, “Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm tepkilerine rağmen, Ayetullah'ı ve onun cani rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Bölge halkını katleden ve dinci bir Nazi olan cani Ayetullah’a karşı cesur ve tutarlı bir şekilde karşı durmasının zamanı çoktan geldi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Katar, Mısır vb. ülkelere: Statükoyu korumak ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelmek istemesi, benim görüşüme göre, Amerikan’ın ulusal güvenlik çıkarlarıyla ve aynı zamanda insan haklarıyla da bağdaşmamaktadır” diyen Graham, şunları kaydetti:

“Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm tepkilerine rağmen, Ayetullah'ı ve onun cani rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir.

Bölge halkını katleden ve dinci bir Nazi olan cani Ayetullah’a karşı cesur ve tutarlı bir şekilde karşı durmasının zamanı çoktan geldi.

Türkiye, Katar, Mısır vb. ülkelere: Mevcut durumu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz, bana kalırsa Amerikan’ın ulusal güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı gibi, insan haklarıyla da bağdaşmamaktadır.

Başkan Trump, ‘Protestolara devam edin, yardım yolda’ dedi. O, tarihin doğru tarafında yer alacak. Sözüne sadık biri olduğuna inanıyorum.

İran'a özgürlük.”