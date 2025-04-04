ABD'li Senatör Murphy'den 'İmamoğlu' açıklaması: Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi

ABD'li Senatör Chris Murphy, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu.

Ortadoğu Enstitüsü'nün (MEI) Türkiye Programı Direktörü Gönül Tol'un paylaştığı konuşmada Murphy, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındanki telefon görüşmesinden sonra geldiğine dikkat çekti.

Chris Murphy, "Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi" ifadelerini kullandı.

Senatodaki en önemli isimlerden Senatör @ChrisMurphyCT İmamoğlu’nun tutuklanmasını eleştirdi. Aşağıdaki videoda, Erdoğan’ın kararının Trump ile telefon konuşmasının ardından geldiğine dikkat çekiyor ve şunları söylüyor “muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi.” pic.twitter.com/Y8qwhak7M0 — Gönül Tol (@gonultol) April 3, 2025

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmış, 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesi 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşmişti.

Öte yandan Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ı Beyaz Saray'da kabulünde Erdoğan'ı övmüştü.

Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Barrack, Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Barrack'ın sözlerine, "İyi bir ülke; lideri de iyi" diye karşılık vermişti.