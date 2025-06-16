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ABD'li Senatör Sanders: "ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli"

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail-İran geriliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli" değerlendirmesini yaptı.

Dünya
  • 16.06.2025 21:53
  • Giriş: 16.06.2025 21:53
  • Güncelleme: 16.06.2025 21:56
Kaynak: AA
ABD'li Senatör Sanders: "ABD, Netanyahu'nun yasa dışı savaşına sürüklenmemeli"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail-İran geriliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli" değerlendirmesini yaptı.

ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump yönetimine seslendi.

"Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." ifadesini kullanan savaş karşıtı senatör, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli" vurgusunu yaptı.

İsrail'in, İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Şemhani'yi suikastla öldürdüğünü ve ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote ettiğini dile getiren Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.

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