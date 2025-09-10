ABD'li Senatör Sanders: ''Netanyahu hükümeti kontrolden çıktı''

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas yetkilileri, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Saldırıyı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "kontrolden çıktığını" bildirdi.

ASKERİ YARDIMI DURDURMA ÇAĞRISI

Sanders, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada Netanyahu hükümetine tepki göstererek, "Netanyahu'nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulunan Sanders, "Sadece Gazze'de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD'nin güvenlik ortağı Katar'a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar." ifadesini kullandı.

Sanders, ayrıca İsrail'e daha fazla askeri yardım yapılmaması çağrısını yineledi.