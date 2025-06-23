ABD'li Senatör Sanders'tan 'Irak işgali' örneği: Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, "George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu" diye konuştu.

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu" ifadelerini kullandı.

"TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz" diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini vurguladı.

"BAŞKAN'IN YETKİSİ YOK"

"Artık savaş olmasın" sloganlarına ilişkin Sanders, "Katılıyorum. Duymuş olduğumuz haber korkutucu olmanın yanı sıra iğrenç bir şekilde yasa dışı. Bu ülkeyi savaşa götürebilecek tek oluşum ABD Kongresi'dir. Başkan'ın böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.