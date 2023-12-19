ABD'li Senatör Sanders'tan ülkesine BMGK'de oylanacak Gazze tasarısına "evet" deme çağrısı

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, Gazze'de öldürülenlerin sayısının 20 bine yaklaştığını belirterek, ABD'ye BM Güvenlik Konseyi'nde çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunulacak karar tasarısına "evet" oyu verme çağrısında bulundu.

Sanders, X sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gazze'de yaklaşık 20 bin kişinin öldürüldüğünü, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu kaydeden Sanders, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığına dikkati çekti.

Sanders, "BM Güvenlik Konseyi çatışmalara ara verilmesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilen bir karar tasarısı oylayabilir. ABD buna 'evet' demelidir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından dün oylamaya sunulacak olan karar tasarısı, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için bu sabaha ertelenmişti. ABD'nin değişiklik talepleri nedeniyle oylama yerel saatle akşam 17.00'ye alındı.

Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 132’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 464 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 302 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.