ABD'li siyaset yorumcuları Cenk Uygur ve Hasan Piker’in İngiltere’ye girişi engellendi

ABD’li siyaset yorumcularından Cenk Uygur ve Hasan Piker’in İngiltere’ye girişine izin verilmedi. İki ismin Londra’da düzenlenen SXSW konferansında konuşmacı olarak yer alması bekleniyordu.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, Uygur ve Piker’in Elektronik Seyahat İzinleri’nin (ETA), Birleşik Krallık’taki varlıklarının “kamu yararına uygun olmayabileceği” gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Londra uçağına alınmadığını belirterek, kararın İsrail’e yönelik eleştirileri nedeniyle verildiğini savundu. Uygur, “İsrail’i eleştirdiğim için yasaklandım. Hâlâ özgür müyüz?” ifadelerini kullandı.

Hasan Piker de karara tepki göstererek Batı’nın “liberal değerleri” terk ettiğini söyledi. Piker, kararın İsrail’e yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğunu ima etti.

BAKANLIKTAN "İSRAİL" SORUSUNA YANIT YOK

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, kararın “bireyin Birleşik Krallık toplumuna oluşturabileceği potansiyel riskin değerlendirilmesine” dayandığını bildirdi. Bakanlık, kararın İsrail’e ilişkin açıklamalarla bağlantılı olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi.

ETA uygulaması, vize almadan Birleşik Krallık’a altı aya kadar ziyaret imkânı tanıyor. Bakanlık, Uygur ve Piker’in İngiltere’ye seyahat etmek istemeleri halinde vize başvurusu yapabileceklerini belirtti.

KANYE WEST DE YASAKLANMIŞTI

İngiltere daha önce de benzer gerekçelerle bazı isimlerin ülkeye girişini engellemişti.

Nisan ayında Kanye West’in İngiltere’ye girişi, “Yahudi karşıtı yorumları” gerekçe gösterilerek engellenmişti.

Cenk Uygur, YouTube merkezli dijital haber platformu The Young Turksün kurucusu ve ABD’de ilerici Demokrat çevrelere yakın siyasi yorumcu olarak tanınıyor.



Hasan Piker ise Twitch’te “HasanAbi” adıyla bilinen, kendisini sosyalist olarak tanımlayan ve ABD dış politikası ile İsrail’in Gazze saldırılarına yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan siyaset yorumcusu.