ABD'li siyasetçiden ateşkese uymayan İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze’de ateşkes sağlanamadığını belirterek Washington yönetimine İsrail’e silah transferini askıya alma çağrısı yaptı. “Bir bomba daha yok” diyen Ramirez, Kongre’yi 6,52 milyar dolarlık askeri satışa karşı yetkisini kullanmaya davet etti.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze'de hala ateşkesin sağlanamadığına dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah transferini askıya alma çağrısı yaptı.
Ramirez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes yok. ABD'nin sağladığı bombalar halen Filistinlileri katlediyor." ifadesini kullandı.
Temsilciler Meclisi üyelerini ABD'nin İsrail'e silah yardımlarını durdurması için yetkilerini kullanmaya davet eden Ramirez, "Kongre yetkisini kullanmalı ve soykırıma son vermelidir. Benim sunduğum 'Bombaları Engelleyin' yasasını onaylamalıyız ki bu yasa MK serisi bombaları durduracak ve bu kabustaki suç ortaklığımıza bir son verecek." görüşünü paylaştı.
Ramirez paylaşımında, "Bir bomba daha yok, bir dolar daha yok, bir özür daha yok." ifadelerine yer verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İsrail'e 6,52 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışına onay vermişti.