ABD'li telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Verizon, küresel ölçekte bir yeniden yapılanma süreci başlattı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, tüm çalışanlara gönderdiği mektupta 13 binden fazla kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

YENİDEN YAPILANMA GEREKÇESİ

Schulman mektubunda, "Mevcut mali yapımız müşterilerimize değer sunma kapasitemizi sınırlandırıyor. Tüm şirketin müşterilere en iyi hizmeti sunmaya odaklanacak şekilde yeniden konumlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Operasyonları basitleştirme kararı aldıklarını belirten Schulman, dış kaynak kullanımı ve diğer iş gücü giderlerinde de önemli kısıntıya gidileceğini açıkladı.

CEO, kararın arkasında teknolojideki hızlı dönüşüm ve ekonomik koşullardaki değişimlerin yattığını vurguladı.

Schulman, bu değişimlerin tüm sektörlerde iş gücünü etkilediğine dikkat çekerek, şirketin pazardaki liderlik konumunu güçlendirmek için bu adımın gerekli olduğunu ifade etti.