ABD'li Temsilci Tom Barrack, Paris'te Suriyeli ve İsrailli temsilcilerle görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te Suriyeli ve İsrailli temsilcilerle bir araya geldiklerini duyurdu.

Görüşmenin amacının diyalog kanallarını açık tutmak ve bölgedeki gerilimi azaltmak olduğunu söyleyen Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız diyalog ve gerginliğin azaltılmasıydı ve tam da bunu başardık."

Barrack, toplantıya katılan tarafların bu süreci sürdürme konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini de ifade etti.