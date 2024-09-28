ABD'li üst düzey yetkililerin, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesini "sevinçle" karşıladığı belirtildi

CNN haber kanalına konuşan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, "Orta Doğu'da yeni bir kapsamlı savaş çıkma olasılığına ilişkin artan endişelere rağmen", Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen büyük bir İsrail hava saldırısında öldürülmesi haberinin "sevindirici" olduğunu belirtti.

Kuruluşun haberinde, ABD'li diğer bir üst düzey yetkilinin, Nasrallah'ın ölüm haberini "memnuniyetle" karşılandığını söylediği aktarılırken, yetkilinin, Hizbullah lideri için "Ellerinde büyük miktarda Amerikan kanı var." ifadesine yer verildi.

İsmini gizli tutan yetkilinin ayrıca, "Geçtiğimiz birkaç gündeki olaylar 6 ay önce yaşanmış olsaydı, ikinci büyük bir savaş riski daha da büyük olabilirdi." şeklindeki sözleri paylaşıldı.

- Orta Doğu ve ötesinde "yangın riskinin arttığı" belirtildi

ABD basınına konuşan bazı uzmanlar, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin, Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasında büyük etki oluşturabileceği üzerinde durdu.

New York Times'a (NYT) konuşan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü Julien Barnes-Dacey, İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinin, "Orta Doğu'da ve ötesinde tehlikeli bir yangın riskini önemli ölçüde artırdığını" söyledi.

Barnes-Dacey, bu noktada Hizbullah'ın İsrail'e geniş kapsamlı füze saldırıları başlatma kapasitesine sahip olup olmadığının "gerçek bir soru" olduğunu kaydetti.

Hizbullah'ın böyle bir kapasiteye sahip olmaması durumunda bu durumunun, İsrail'e doğrudan yanıt vermek isteyebilecek İran'ı "nükleer silahlara doğru bir hamle yapmaya itebileceği" yorumunu yapan Barnes-Dacey, İran'ın nükleer tercihi, "tek etkili caydırıcılık biçimi" olarak göreceği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, çatışma önleme örgütü Uluslararası Kriz Grubunun İran Projesi Direktörü Ali Vaez'in, "İran'ın tercihleri ​​çirkinden tatsıza kadar değişiyor." ifadesine yer verildi.

- ⁠İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.