ABD'li yetkili, Ankara-Şam normalleşmesini değerlendirdi: "Desteklemiyoruz"

Türkiye ve Suriye arasında bir süredir devam eden 'normalleşme' açıklamalarına ilişkin gelişmeler sürerken ABD'li bir yetkiliden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, ABD yönetiminden bir yetkil, kendisine sorulan "ABD yönetiminin Arap ülkeleri ile Suriye arasındaki normalleşme çabalarına karşı olduğu ve Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ile yakınlaşma çabalarıyla ilgili ABD yönetiminin tutumunun ne olduğunu" sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, 'normalleşme' ile ilgili haberleri gördüklerini, bu konunun Türkiye’ye sorulması gerektiğini, ve geçmişte de benzer haberler çıktığını ama bunların bir sonucunun görülmediğini kaydetti.

"SİYASİ ÇÖZÜME YÖNELİK İLERLEME" VURGUSU

Yetkili, Esat ile normalleşmeyi desteklemediklerini vurgulayarak, ABD yönetiminin Suriye’de çatışmaları sonlandıracak siyasi bir çözüme yönelik ilerleme olmadan ilişkilerin normalleşemeyeceğini belirtti.

SURİYE'DE KÜRTLERE DESTEK SÜRECEK Mİ?

Rusya Dışişleri Bakanı’nın geçtiğimiz günlerdeki "Suriye'deki Kürtler Amerika'ya güvenmemeli" sözlerinin hatırlatılması ve ABD'nin Suriye'deki Kürtlere verdiği desteğin geleceğine ilişkin bir soru üzerine de ABD'li yetkili, Suriye'de IŞİD'le mücadeleye ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de dâhil olmak üzere oradaki ortaklara desteğin sürdüğünü belirtti.