ABD'li yetkiliden SDG mesajı: "Türkiye'nin saldırılarına müsamaha göstermeyeceğiz"

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların devlet başkanı Beşar Esad'ı devirmesinin ardından ülkedeki çatışmalar devam ediyor. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Fırat Nehri'nin batısındaki Tel Rıfat ve Menbiç'i SDG'den aldı.

Al Arabiya'da yer alan bir habere göre SMO'nun Menbiç ve Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanlarına yönelik saldırıları Washington'da, özellikle de Pentagon'da endişelere yol açtı.

Bu hafta başında yetkililer SDG'nin bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracını Türk insansız hava aracı zannederek yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladı.

"BİR DAHA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

“Önümüzdeki 48 saat içinde bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak buna bir daha müsamaha göstermeyeceğiz” diyen ve medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili Al Arabiya English'e verdiği demeçte Türkiye'nin SDG'ye yönelik saldırılarına değindi.

KURILLA'DAN SDG'YE ZİYARET

Dün SDG güçlerini ziyaret eden CENTCOM Komutanı Erk Kurilla, Suriye'deki karışıklıktan IŞİD'İn faydalanmasını istemediklerini belirterek “Suriye'deki tüm örgütler, IŞİD'le herhangi bir şekilde ortaklık kurmaları ya da IŞİD'i desteklemeleri halinde onlardan hesap soracağımızı bilmelidir" demişti.

BLINKEN'IN DA GÜNDEMİNDE

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün ve yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Blinken'ın da resmî temaslarında SDG ile Türkiye arasında bir mutabakat zemini arayacağı ve SDG'nin IŞİD ile mücadeleki rolünü vurgulayarak ABD'nin desteğinin süreceği yönünde mesajlar vereceği aktarıldı.

UYUŞMAZLIK İLK DEĞİL

ABD ile Türkiye arasında SDG'nin hedef alınması konusunda daha önce de anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Aralık 2022'de CIA Direktörü Bill Burns, Türk mevkidaşını Ankara'nın Suriye'deki hava saldırılarının ABD güçlerini tehlikeye attığı konusunda uyarmıştı.

Ekim 2023'te ise bir Amerikan F-16'sı, ABD birliklerinden yarım kilometreden daha az bir mesafede ABD askerlerinin konuşlandığı bir bölgeye giren bir Türk insansız hava aracını düşürmüştü.