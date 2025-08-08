ABD, Maduro'nun yakalanması için 50 milyon dolarlık ödül koydu: Venezuela'dan tepki

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro’nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirildi.

Maduro’nun ABD narkotik yasalarını ihlal ettiğinin kaydedildiği açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının, Venezuela Devlet Başkanı’nın tutuklanması veya mahkum edilmesine yol açacak bilgiler karşılığında Narkotik Ödül Programı (NRP) kapsamında ödül teklifini 50 milyon dolara kadar yükselttiği belirtildi.

VENEZUELA TEPKİ GÖSTERDİ

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararını "acınası" olarak nitelendirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Maduro'nun yakalanmasına yönelik açıklamalarını "acınası" ve "kaba bir siyasi propaganda operasyonu" olarak değerlendirdi.

ABD'yi aşırı sağın oyunlarına gelmekle suçlayan Gil, Venezuela'nın onurunun "satılık" olmadığını vurgulayarak ABD'nin, dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla bir "gösteri" peşinde olduğunu ifade etti.