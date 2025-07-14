ABD mahkemesinden Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndaki tasfiye planına onay
ABD Yüksek Mahkemesi tarafından bugün alınan kararla, Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 1400 çalışanın işten çıkarılması yönündeki planını onayladı.
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trumpın Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 1400 çalışanın işten çıkarılması yönündeki planının önünü açan bir karar aldı.
ABD Yüksek Mahkemesi, bugün aldığı kararla Trump yönetiminin tasfiye planına karşı verilen alt mahkeme kararını askıya aldı.
Eğitim Bakanlığı'ndaki işten çıkarma sürecinin yeniden başlamasına imkan tanıyacak karar için gerekçe açıklanmadı.
ABD yönetiminin başvurusuyla açılan davada Massachusetts eyaletinde görevli federal yargıç Myong Joun'un kararını askıya alan Yüksek Mahkeme, tasfiye sürecini tekrar başlattı ve Eğitim Bakanlığı'ndan yaklaşık 1400 kişinin işten çıkarılmasının önünü açtı.