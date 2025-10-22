ABD medyası: ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bugün Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Trump ile Rutte'nin başkent Washington'da görüşeceği aktarıldı.

Görüşmenin bugün (22 Ekim) Beyaz Saray'da gerçekleşeceği belirtilirken, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.