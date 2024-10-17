ABD medyası: İsrail'in, İran’a 5 Kasım'dan önce saldırması bekleniyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’a misilleme saldırısını 5 Kasım'dan önce gerçekleştirmesini bekliyor.

ABD medyası, Washington’un İsrail’in İran’a misilleme saldırısının 5 Kasım ABD Başkanlık seçimleri öncesinde düzenlenmesini beklediğini belirtti.

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in İran'a karşı misillemesinin zaman çizelgesi ve parametrelerinin İsrail hükümeti içinde yoğun tartışmalara konu olduğunu ve ABD seçimlerinin zamanlamasıyla doğrudan ilgili olmadığını söyledi.

"SİYASİ SONUÇLARA KARŞI HASSAS"

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ABD'de yol açacağı siyasi sonuçlara karşı son derece hassas olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in İran'a olası bir saldırısının ABD iç siyasetine etki edebileceği vurgulanırken, seçimlerin yaklaştığı bir dönemde Ortadoğu'da genişleyen bir çatışma görüntüsünün Washington'da güçlü bir yansımasının olabileceği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami Selami, bugün katıldığı bir cenaze töreninde, İran hedeflerine saldırması halinde İsrail'e misilleme yapılacağı uyarısında bulundu. Hüseyin Selami yaptığı açıklamada, “Eğer bir hata yapar ve ister bölgede ister İran'da olsun hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz” dedi.

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ABD medyasına konuşan yetkililer, daha önce de Netanyahu’nun saldırıyı yaklaşan ABD seçimlerini etkilemeyecek şekilde planlamayı kabul ettiğini ifade etmişti.