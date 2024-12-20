ABD medyası: İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı planına 2022'de başladı

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın 17 Eylül'de Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patladığı saldırının planına 2022'de başladığı ifade edildi.

ABD'de televizyon kanalı CBS, çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırının planlayıcısı ve yakın zamanda emekli olan Mossad üyeleriyle röportaj yaptıklarını duyurdu.

CBS, yarın yayınlayacak "60 Dakika" isimli programın kısa bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

2022'DE ÇAĞRI CİHAZI SATIN ALINMIŞ

Söz konusu paylaşımda, Mossad'ın 2022'de Hizbullah'ın Tayvan'daki Gold Apollo isimli bir şirketten çağrı cihazları satın aldığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Bunun üzerine Mossad'ın çağrı cihazlarına bomba düzeneğinin nasıl yerleştirilebileceğine ilişkin çalışmalara başladığı ifade edildi.

Paylaşımda, eski Mossad ajanının saldırı planına ilişkin verdiği bilgilerin yarın yayınlanacak programda yer alacağı belirtilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etmişti.

New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğunu yazmıştı.

Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının "İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu" söylemişti.