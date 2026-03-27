ABD medyası: Pentagon, Ortadoğu'ya 10 bin asker göndermeyi planlıyor

ABD medyası, Pentagon’un, ABD Başkanı Donald Trump’a daha geniş askeri seçenekler sunmak amacıyla Orta Doğu’ya 10 bine kadar ek kara askeri göndermeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.

ABD merkezli The Wall Street Journal’ın (WSJ) Savunma Bakanlığı planlamalarına aşina olduğunu belirttiği yetkililere dayandırdığı haberine göre, Orta Doğu’ya 10 bine kadar ek kara askeri gönderme planı değerlendiriliyor.

MÜZAKERELER BELİRSİZ

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın enerji sektörüne yönelik saldırıları müzakerelere alan açmak amacıyla 10 gün süreyle 6 Nisan’a kadar durdurduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı, bu sürenin İran’ın talebi üzerine uzatıldığını belirtirken, arabulucu kaynaklar Tahran’ın ek süre talep etmediğini ifade etti.

Öte yandan İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Iravani, üst düzey İranlı yetkililere yönelik olası suikast girişimlerini “devlet destekli terörizm” olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ise Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşmek üzere bugün kapalı bir toplantı yapması planlanıyor.