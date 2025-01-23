ABD medyası: "Rubio ilk yurtdışı seyahatini Panama'ya gerçekleştirecek"

ABD'nin göreve yeni başlayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önümüzdeki günlerde ilk yurtdışı gezisi için Panama'ya gidecek.

ABD merkezli Politico gazetesine göre, şubat ayında Panamaya'ya gidecek Rubio ayrıca Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rubio, dün Suudi Arabistan Prensi ve Başbakanıyla da görüşerek, İran "tehdidi" ve ABD-Suudi ilişkilerinin geleceğini ele aldı.

ABD Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, daha önce Panama'ya karşı çeşitli iddialarda bulunarak, ABD için önemli olan Panama Kanalı'nın Çin'in kontrolünde olduğunu ileri sürmüştü.

Trump, 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin törenindeki konuşmasında ise "Panama Kanalını geri alıyoruz" demiş ve sert eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Trump'ın bu söylemine yanıt olarak Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino, "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacaktır" dedi.

RUBİO, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Marco Rubio, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre Rubio, ABD'nin İsrail'e olan desteğini vurguladı. Rubio'nun ayrıca İsrail'in Hamas ve Hizbullah'a karşı elde ettiği başarılardan dolayı Netanyahu'yu tebrik ettiği bildirildi.