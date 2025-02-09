ABD medyası: "Trump, Putin ile Ukrayna Savaşı'nı görüştü"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beklenen görüşmenin gerçekleştiği iddia edildi.

New York Post’un haberine göre, Trump, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunu ele aldı.

ABD Başkanı'nın Cuma günü Air Force One uçağında verdiği röportajı aktaran gazete, Trump’ın "Putin ile kaç kez görüştünüz" sorusuna "Söylemesem daha iyi olur" cevabını verdiğini ve "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" dediğini belirtti.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

New York Post gazetesine, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı sona erdirmek için somut bir planı olduğunu söyleyen Trump, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" dedi.

Kremlin ve Beyaz Saray’dan iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trump, önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelerek savaşın sona erdirilmesi konusunu görüşeceğini söylemişti.