ABD, Meksika sınırındaki iki noktada demir yolu operasyonlarını askıya alıyor

ABD, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenlerin kontrolü için iki noktada demir yolu operasyonlarını geçici durduruyor.

CNN'nin haberine göre, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden (CBP) yapılan açıklamada, ABD'ye yasa dışı giren göçmenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin kontrolü için bölgeye personel yönlendirilmesi amacıyla ülkenin Meksika ile sınırı olan Texas eyaletine bağlı El Paso ve Eagle Pass kentlerindeki uluslararası demir yolu geçiş köprülerinde operasyonların geçici durdurulacağı duyuruldu.