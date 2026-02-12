ABD Merkez Komutanlığı askerlerinin Suriye'deki Tenef Üssü'nden ayrıldığını duyurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin, 11 Şubat itibarıyla Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nü boşalttığını duyurdu.

CENTCOM'un, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Merkez Komutanlığına bağlı birimlerin, "planlı ve koşullara bağlı bir geçiş sürecinin parçası olarak" dün, Suriye'deki Tenef Askeri Üssü'nden ayrılmasını tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı birimlerin bölgeyi boşaltmasının "düzenli bir şekilde" gerçekleştiği aktarıldı.

ABD güçlerinin, son iki ayda "350'den fazla hassas mühimmatla" 100'den fazla hedefi vurduğu ve 50'den fazla DEAŞ teröristini yakaladığı veya öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "ABD kuvvetleri, terörist şebekenin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ortak güçlerin öncülüğünde yürütülen çabaları desteklerken, bölgede ortaya çıkabilecek herhangi bir IŞİD tehdidine yanıt vermeye hazır durumda kalmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Nisan 2025'te, terör örgütü IŞİD'in 2019'daki toprak kaybının ardından ABD ordusunun Suriye'deki üslerini birleştirmeye başlayacağını duyurmuştu.