ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan Suriye güvenlik güçlerine "Hizbullah'a sevkiyatı engelleme" övgüsü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'yi, "yakın zamanda Hizbullah'a yapılması planlanan çok sayıda silah sevkiyatını engellediği" gerekçesiyle tebrik etti.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cooper'ın, son dönemde Hizbullah'a yapılması planlanan bazı silah sevkiyatlarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Cooper, "Suriye güvenlik güçlerini, yakın zamanda çok sayıda silah sevkiyatını engelledikleri için tebrik ediyorum. Bu sevkiyatlar, Lübnan Hizbullahına yönelikti." ifadelerini kullandı.

Amiral Cooper, ABD ve bölgesel ortaklarının, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Orta Doğu'da barış ile istikrarın korunması konusunda ortak çıkarlara sahip olduğunu" belirtti.