ABD merkezli bir şirket, Paris 2024'teki 'Son Akşam Yemeği' gösterisi nedeniyle reklamlarını çekti

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki 'Son Akşam Yemeği' gösterisi nedeniyle reklamlarını çekme kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji şirketi C Spire, Olimpiyat Oyunlarının açılışındaki bir performansta "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesinin ardından, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi.

Amerikan teknoloji firması C Spire'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde Son Akşam Yemeği ile dalga geçilmesi karşısında şoke olduk" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz" ifadesine yer verildi.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde drag queen performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi, dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Fransa Katolik Kilisesine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.