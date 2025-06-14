ABD Minnesota Eyalet Meclisi Başkanı Hortman ve eşi evlerinde silahlı saldırıda öldürüldü

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman, polis gibi giyinerek evlerine giren saldırganın silahlı saldırısında öldürüldü.

Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri, olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.

Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın, 02.00 sularında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklayan Walz, "Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan bir olayda hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Walz, saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'ı da saat 03.00 civarında hedef aldığını açıkladı.

Saldırganın Senatör John Hoffman ve eşine de defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz." dedi.

Saldırının motivasyonu konusundaki sorulara Walz, "siyasi şiddet eylemi" değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında konuşan polis yetkilileri, saldırganın polis kılığına girerek eylemlerini gerçekleştirdiğini doğruladı. Yetkililer, olaya müdahale için gelen polis ekipleri ile kısa bir çatışma yaşandıktan sonra saldırganın kaçmayı başardığı bilgisini paylaştı.

Yetkililer, erkek olduğunu belirttikleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattıklarını, yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerine Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da destek verdiğini kaydetti.

"BU KORKUNÇ ŞİDDETE ABD'DE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırılar hakkında bilgilendirildiğini belirterek, bu tür korkunç saldırılara ABD'de müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in X sosyal medya platformunda paylaştığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI'ın soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Trump, "Olaya karışan herkes, yasaların izin verdiği en üst düzeyde yargılanacak. Bu tür korkunç şiddete ABD'de asla müsamaha gösterilmeyecek. Tanrı Minnesota'nın harika halkını korusun. Gerçekten harika bir yer." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanı Bondi de eyalet milletvekillerine yönelik "hedefli bir saldırı" gibi görünen olayın ardından Minnesota'daki gelişmeleri "yakından izlediğini" bildirdi.

Bondi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "FBI, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte bu davayı yerinde araştırıyor. Bu korkunç şiddete müsamaha gösterilmeyecek ve yasanın izin verdiği en üst düzeyde kovuşturma başlatılacak." değerlendirmesinde bulundu.