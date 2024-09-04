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ABD müzesinde sergilenen 2500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya 2500 yıllık altın kolye, Türkiye'ye teslim edildi.

Bilim
  • 04.09.2024 09:34
  • Giriş: 04.09.2024 09:34
  • Güncelleme: 04.09.2024 09:39
Kaynak: AA
ABD müzesinde sergilenen 2500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi
Fotoğraf: AA

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya dönemine ait yaklaşık 2500 yıllık altın kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu ve New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

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