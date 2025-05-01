ABD, New York'ta Suriye'deki geçici yönetimle görüştüklerini doğruladı

ABD, ülke yetkililerinin New York'ta Suriye geçici yönetimin temsilcileriyle görüştüğünü teyit etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya ilişkin konuştu.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici yönetimin yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Suriyeli yetkililerin, "ülkenin vatandaşları için istikrarı pekiştirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar seçmeye teşvik edildiğini" belirten sözcü, "ABD ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ya da yaptırımların kaldırılmasının geçici yönetimin makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu" kaydetti.