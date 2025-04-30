ABD'nin Ankara Büyükelçisi belli oldu

ABD'de yeni başkan Donald Trump, ülkesinin Ankara Büyükelçisini belirledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

Senatodaki oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

TOM BARRACK KİMDİR?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesi'nde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

EMLAK SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ

1990'da kurucusu olduğu Colony Capital şirketi aracılığıyla emlak sektörüne giren Barrack, özellikle mal sahiplerinin ipotek ödemelerini yapamaması nedeniyle satmak zorunda kaldığı gayrimenkullere yöneldi.

2011 Eylül'de Barrack, dünyanın en zengin 833'üncü, ABD'nin en zengin 375'inci kişisi olurken, tahmini serveti 1,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştı.

Öte yandan, 2008'deki ekonomik kriz sırasında şirketin yüksek kira artışları ve kitlesel tahliyelere neden olması, Barrack'ın eleştirilerle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

TRUMP İLE YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Bununla birlikte Tom Barrack, Donald Trump ile de uzun yıllara dayanan bir dostluğa sahip.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump ile ticari iş birlikleri bulunan Barrack, Trump'ın çeşitli gayrimenkul projelerine katkı sağladı.

Barrack, 1987'de ünlü milyarder yatırımcı Robert Bass için gayrimenkul yatırımlarını yönetmeye başladı. Bass ile 1985'te bir çift anlaşma üzerinde çalışan Barrack, Trump ile bu sıralarda arkadaş oldu.

TRUMP KAMPANYASINDAKİ ROLÜ

Tom Barrack, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Trump'ın 2017 yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını da üstlenen Barrack, bunun için 100 milyon dolardan fazla rekor bağış topladı.

Öte yandan Barrack, 2022'de Trump yönetimi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanmış ve karşı karşıya olduğu 9 suçlamanın tamamından 2022'de beraat etmişti.