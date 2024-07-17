ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Türkiye'den ayrılıyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevinin 1 Eylül'de sona ereceğini duyurdu.

Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.

Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu" paylaşımında bulundu.

Flake, dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etmişti.