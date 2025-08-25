ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, EspressoLab'i ziyaret etti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde yer aldığını açıkladı EspressoLab'i ziyaret etti.

Barrack, İstanbul Bebek'te bulunan EspressoLab binasının önünde EspressoLab'in kurucusu ve sahibi Esat Kocadağ ile fotoğraf çektirdi.

BOYKOT LİSTESİNDE

EspressoLab, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından açıklanan boykot listesinde yer alıyor.

CHP'nin boykot kararına tepki gösteren Esat Kocadağ, AKP'li olmadığını ve siyaset ile ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e görüşmek istediklerini ancak ulaşamadıklarını söylemişti.

AKP'Lİ İSİMLER DESTEK OLMUŞTU

Boykot kararının ardından Espressolab'den yapılan açıklamada "Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık" denilerek şunlar kaydedilmişti: "Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz."

Daha sonra AKP teşkilatları ve iktidara yakın dernekler EspressoLab destek kampanyası başlatmıştı.