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ABD'nin Atlanta kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 17.02.2025 00:43
  • Giriş: 17.02.2025 00:43
  • Güncelleme: 17.02.2025 00:45
Kaynak: AA
ABD'nin Atlanta kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
AA

ABD'de Atlanta'nın doğusundaki küçük bir havaalanından havalanan tek motorlu uçak, kalkıştan kısa süre sonra Covington Municipal Havaalanı yakınlarına düştü.

Tek motorlu küçük uçağın düşmesi sonucunda, uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin kimliğini teyit etmeye çalışan yetkililer, uçağın havalanmasından sonra hiç iletişim kurmadığını da belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) kazanın nedenini soruşturuyor.

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