ABD'nin başkenti Washington'da, Gazze'deki çocuklar için yürüyüş düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington'da, çocuklar ve aileleri, Gazze'deki çocuklar için Beyaz Saray'a yürüdü.

Filistin için Amerikalı Müslümanlar adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüş, Washington'daki Franklin Parkı'nda başladı.

Çocuklar ve aileleri, ellerinde "Ateşkes şimdi. Gazze'de çocuklar acı çekiyor", "Hiçbir çocuk terörist değildir", "Bu Hristiyan anne utanıyor. Biden'a oy verdi ama bir daha asla", "Hawaii'den Filistin'e işgal suçtur" pankartlarıyla parktan Beyaz Saray'a kadar yürüdü.

Yüzlerce kişi, "Biden sen yalancısın", "Filistin'e özgürlük", "Utanın" "Hemen şimdi ateşkes istiyoruz" ve "Çocuklar için buradayız" sloganları attı.

Gazze'deki çocuklar için yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ve Gazze'deki yıkımı yansıtan fotoğraflar da taşıdı.