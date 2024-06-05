ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Lübnan ordusu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, saldırganın vurularak yaralandığı kaydedildi. Büyükelçiliğin yaptığı açıklamada "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende" denildi.

Dünya 05.06.2024 09:41 Giriş: 05.06.2024 09:41

Güncelleme: 05.06.2024 11:00 Kaynak: AA

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