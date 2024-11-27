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ABD'nin büyüme rakamları belli oldu

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü. Büyümede tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

Dünya
  • 27.11.2024 17:16
  • Giriş: 27.11.2024 17:16
  • Güncelleme: 27.11.2024 17:18
Kaynak: AA
ABD'nin büyüme rakamları belli oldu
Fotoğraf: AA

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile tahminlere paralel büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,4, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

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