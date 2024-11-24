ABD'nin California eyaletinde aşırı yağış ve seller nedeniyle 2 kişi öldü

ABD'nin kuzeybatısını vuran "bomba kasırgası" nedeniyle oluşan sel ve taşkınlar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

“Atmosferik nehir” de denilen hava olayı sonucu yağan aşırı yağmurlar California, Oregon ve Washington eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, California’nın kuzeyindeki Sonoma County bölgesinde 2 kişinin, tehlikeli hava şartlarından dolayı ölü bulunduğunu açıkladı.

Polis, hayatını kaybeden kişilerden birinin aracı ile yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisinden geçmeye çalışırken boğulduğunu, diğerinin de taşan Piner Creek deresinin kenarında bulunduğunu aktardı.

Hava durumu yetkilileri, bölgeye son 3 günde kasım ayı yağış normallerinin 3 katının üzerinde yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ülkenin kuzeybatı eyaletlerini etkisi altına alan “bomba siklonu” veya "bomba kasırgası" denilen güçlü atmosferik nehir hava olayının bugünden itibaren sona ermesinin beklendiği ancak bölgede kar ve yağmurun birkaç gün daha devam edeceği açıklandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre "bomba siklonu", tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla meydana geliyor.